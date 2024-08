Il campioncino Carlo Introna a dieci anni centra l’obiettivo: terzo al Campionato europeo

Sul Tricolore si è disteso e poi lo ha portato in trionfo. Carlo Introna, 10 anni, non poteva credere d’aver centrato l’obiettivo: ad appena 10 anni a Bratislava si è aggiudicato il terzo posto del Campionato europeo. "La prima qualifica è andata male, sono arrivato settimo – racconta il campioncino – Nella seconda sono arrivato dietro al primo. Avrei potuto anche essere in testa, ma nell’ultima curva ero un po’ largo e ho perso tempo. Ora voglio vincere".

Mosso dalla passione, Carlo è partito da Landriano ed è arrivato a Bratislava dopo 11 ore in furgone, accompagnato dai membri del team Motorland, in particolare dal suo meccanico Ermanno Valla. Dopo un breve riposo, è salito in sella per provare la pista. "Il team Motorland ed Ermanno Valla mi hanno dato una grande occasione". Sin da piccolissimo andava su cavalli a dondolo e tricicli ma in testa aveva le moto. E non poteva essere altrimenti, visto che la mamma è una fan delle due ruote e il padre ama motori e Formula 1. Per distogliere il piccolo Carlo dalla sua passione, i genitori quando aveva cinque anni hanno provato a insegnargli a suonare la batteria. Ma nel 2021 si sono arresi: a Natale è arrivato un corso di un’ora per imparare a guidare la moto.

E così “Carletto“ ha spiccato il volo. Ha ricevuto in regalo una minimoto e piano piano sono arrivate le gare. Competizioni prima regionali, poi nazionale e quindi internazionali dopo tanti allenamenti nel Lodigiano, sul Codogno Circuit. "La prima volta la mamma era spaventata – confessa – ma ora è più tranquilla. Io invece non ho mai avuto paura, come se fossi sempre andato in moto. Mi sono emozionato alla prima gara e così anche se ero primo alla prima curva poi sono arrivato terzo o quarto, non mi ricordo. Adesso in gara sono abbastanza tranquillo, seguo i consigli del mio team".

M.M.