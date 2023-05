I segreti dell’agricoltura svelati ai bambini, invasione “gialla“ in castello

Una marea gialla ha colorato il cortile del Castello Visconteo, imparando i segreti della campagna direttamente dagli imprenditori agricoli. Oltre 600 bambini provenienti dalle scuole di Pavia e provincia hanno partecipato ieri a “Fattorie in castello 2023“, la festa finale del progetto “EduCA-Educazione alla campagna amica“ di Coldiretti Pavia. E durante la mattinata, nella quale sono intervenuti il prefetto di Pavia Francesca De Carlini, l’assessore all’Istruzione del Comune di Pavia Chiara Valsini, i consiglieri Giuliano Ruffinazzi e Roberto Torti, c’è stato spazio anche per la solidarietà, con la presentazione della raccolta fondi organizzata in aiuto delle 5mila aziende agricole danneggiate dall’alluvione in Emilia-Romagna mettendo a rischio almeno 50mila posti di lavoro-. Per la grande festa delle scuole sono stati allestiti una serie di laboratori didattici: dal miele alla pasta, dalla lezione sul riso a quella sulla dieta mediterranea, dai segreti delle api e della cera fino a tutte le curiosità sul latte e sui formaggi, passando anche dalle lezioni di pet-therapy con i cani.

"Sono anni, infatti, che portiamo i nostri prodotti e gli imprenditori agricoli nelle classi, insegnando ai bambini che alla base di una buona salute c’è un’alimentazione sana, equilibrata e legata al territorio" sottolinea il presidente di Coldiretti Pavia Stefano Greppi. Sono stati oltre mille gli studenti delle scuole pavesi che quest’anno scolastico hanno partecipato al progetto di Educazione alla campagna amica di Coldiretti Pavia. Coinvolto cinque istituti comprensivi e una quarantina di classi in tutta la provincia. M.M.