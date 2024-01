I rifiuti continuano ad essere conferiti nell’impianto di strada Postiglione

Ancora inutilizzabile il centro multiraccolta rifiuti di strada Folciona a Voghera, dopo l’incendio che lo aveva coinvolto, danneggiandolo, nel luglio 2022. Lo stoccaggio dei rifiuti proseguirà nell’impianto di strada Postiglione: così prevede l’ordinanza firmata dalla sindaca Paola Garlaschelli che indica ad Asm Voghera spa di "garantire il regolare prosieguo del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del comune di Voghera e dei comuni consorziati", mantenendo presso "l’impianto di Strada Postiglione un’idonea area impiantistica da dedicare in via temporanea e provvisoria allo stoccaggio dei rifiuti urbani, prima conferiti al Centro di Strada Folciona". L’impianto di strada Folciona è stato dissequestrato a fine novembre e "sono attualmente in fase di pianificazione i lavori di sgombero e ripristino, quindi i tempi tecnici per l’allestimento e l’autorizzazione del nuovo impianto richiederanno ancora diversi mesi". I rifiuti conferiti in strada Postiglione sono di diversa natura, dagli urbani indifferenziati ai biodegradabili, oltre a frigoriferi, imballaggi, pile, neon, vernici, medicinali e pneumatici.

