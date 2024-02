I padroni di casa escono tre ore. Ladri mettono tutto a soqquadro

CONFIENZA (Pavia)

Non avrebbero portato via nulla, non essendoci oro e altro di prezioso da rubare. Ma hanno devastato l’abitazione, mettendo sottosopra tutte le stanze, come purtroppo accade proprio quando i ladri non trovano quello che cercano. I malviventi sono entrati in azione nel pomeriggio di venerdì, approfittando dell’assenza dei padroni di casa per poche ore, dalle 15 alle 18 circa. A Confienza, in via Robbio, in una casa indipendente, hanno forzato prima il cancello e poi la porta d’ingresso, lasciando anche questi danni al disagio dell’irruzione. Quando i proprietari sono rientrati e hanno trovato la casa aperta e messa a soqquadro hanno subito chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto per il primo sopralluogo con una pattuglia della Stazione di Candia Lomellina. Nell’abitazione non c’era più nessuno, con i malviventi già fuggiti, anche se a mani vuote. Nel caos lasciato dai ladri, ai padroni di casa non pare infatti che manchi nulla, almeno a prima vista, anche se possono ancora integrare la denuncia se si dovessero poi rendere conto del furto di qualche oggetto. S.Z.