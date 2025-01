I LiberalConservatori all’attacco: "Città in stallo, via la vicesindaca"

VIGEVANO (Pavia)Una provocazione che mira ad ottenere un unico risultato: le dimissioni del sindaco Andrea Ceffa, ristretto agli arresti domiciliari dal 28 novembre scorso con l’accusa di corruzione. Ha questo senso la proposta lanciata dal gruppo LiberalConservatore di Vigevano e dai suoi consiglieri comunali Furio Suvilla e Claudia Montagnana. Formare un Consiglio comunale "alternativo", visto che quello ufficiale è di fatto bloccato, aperto ai cittadini per creare una specie di "governo ombra" della città. "Ci sono problemi che la nostra città non può procrastinare – spiegano Suvilla e Montagnana – così la nostra proposta è di creare una assemblea aperta ai cittadini che lì potranno avanzare le loro istanze e formulare le loro richieste ad una lista di persone da definire che formeranno il Governo dei Cittadini che si occuperà di quelle che sono le effettive esigenze della città".

Un organismo che non essendo di fatto previsto dalla legge non avrà alcuna effettiva capacità di operare. Al contempo però è stata avviata una raccolta di firme per chiedere le dimissioni dell’attuale vice-sindaco Marzia Segù che regge l’amministrazione in assenza del primo cittadino. "In questo modo – concludono – i vigevanesi potranno tornare alle urne e dare un nuovo governo ad una città al momento lasciata a se stessa".

Umberto Zanichelli