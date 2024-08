I lavori sulla scala, poi la tragedia. Perde l’equilibrio sul balcone. Pensionato cade di sotto e muore

Stava effettuando dei piccoli lavoretti a casa di una conoscente quando, per ragioni che sono ancora al vaglio della polizia la quale è intervenuta per i rilievi, ha perso l’equilibrio ed è caduto dal balcone sul quale si trovava. Un volo di almeno sette metri che è costato la vita a Claudio Antonioli, 70 anni, pensionato di Vigevano. Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 17 di domenica nella zona delle case popolari di via Alfieri a Vigevano. L’allarme è stato immediato dopo che alcune persone che erano nelle vicinanze hanno sentito il tonfo e sul posto è intervenuto il personale medico del 118: il pensionato era privo di coscienza ma conservava ancora le funzioni vitali. A pochi metri da lui c’era una scala pieghevole, probabilmente quella che stava utilizzando al momento dell’incidente e che è caduta con lui nel vuoto. E’ apparso però subito chiaro che le condizioni del 70enne fossero disperate: le lesioni che aveva riportato nella caduta erano gravissime. Così è stato allertato l’elisoccorso di Milano che è atterrato in un campo incolto alle spalle del supermercato Lidl di corso Milano, il punto più vicino al luogo del sinistro, così come previsto dai protocolli di soccorso. Il velivolo è poi decollato alla volta del capoluogo lombardo. Quando il settantenne vigevanese è arrivato a destinazione il suo quadro clinico si era ulteriormente aggravato e il decesso è sopraggiunto poco dopo. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che, anche sulla scorta degli elementi che consentiranno la ricostruzione dell’esatta dinamica del tragico episodio, avrà la facoltà di disporre la perizia necroscopica, pressoché certa in casi di questo genere. U.Z.