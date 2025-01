I ladri violano un’abitazione. E fuggono con due catenine d’oro

Ladri in azione in una casa indipendente di Bornasco. Giovedì pomeriggio, approfittando dell’assenza dei proprietari, i soliti ignoti sono entrati in azione. Lo hanno fatto tra le 15 e le 20, quando l’abitazione di via Alessandro Manzoni era disabitata. Dopo aver tagliato la recinzione che circonda la proprietà, i malviventi sono entrati nel perimetro della villetta e hanno puntato alla porta posteriore che si affaccia sul giardino. Una volta forzata la porta, i ladri sono entrati in casa e hanno messo a soqquadro l’intera abitazione. I soliti ignoti hanno avuto il tempo per rovistare in ogni angolo alla ricerca di oggetti da rubare e hanno trovato due catenine d’oro che si sono portati via. Quando i proprietari sono rientrati, hanno trovato tutta la loro casa in disordine. Sconvolti, hanno chiamato i carabinieri del radiomobile che hanno effettuato un sopralluogo e fatto immediatamente scattare le indagini. È stata vista, infatti, un’auto, forse un Suv di colore grigio allontanarsi dalla zona. Potrebbe essere l’auto che i malviventi hanno usato per mettere a segno il colpo, tra l’altro non particolarmente consistente, come potrebbe essere il veicolo di una persona, che per qualunque motivo si trovava nella zona giovedì pomeriggio. M.M.