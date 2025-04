I donatori dell’Avis cresciuti da trenta a ottanta. L’impennata potrebbe essere merito del Covid

È un bilancio importante quello della sezione dell’Avis di Tromello, 3.600 abitanti e 80 donatori attivi. Ma non ci si ferma e l’obiettivo è toccare quota cento. Sono le aspirazioni del nuovo Consiglio direttivo insediato da poco e presieduto da Luigi Carbonino, già vicepresidente. La sezione tromellese dipende dalla vicina Garlasco perché non dispone della qualifica di centro di raccolta come il paese limitrofo. La formula del successo, che si sta consolidando negli anni, è quella di aver aperto importanti canali di collaborazione con l’Amministrazione comunale e le associazioni locali, partecipando alle loro iniziative per fare attività promozionale. L’impennata potrebbe essere un effetto della pandemia, visto che prima di quel momento i donatori erano una trentina e risultano triplicati nell’arco di nemmeno un quadriennio.