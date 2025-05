I “cubotti“ dei giardini saranno sistemati

Saranno rimossi e sistemati i tre cubotti che da 10 anni si trovano nei giardini di piazza della stazione. I lavori, previsti nel progetto voluto dall’amministrazione comunale e dalla prefettura per una zona che ha bisogno di maggiori cure, sono stati consegnati lunedì. Lo ha annunciato l’assessore alla Polizia locale Rodolfo Faldini rispondendo in Consiglio comunale a una istant question presentata da Andrea Cantoni e Lidia Decembrino di Pavia Ideale. "I cubotti saranno rimossi e portati in officina – ha detto l’assessore – dove verranno sistemati con l’apertura di porte, finestre e adeguamento impiantistico. Nel frattempo in piazzale della stazione saranno realizzati marciapiedi e rampe d’accesso ai cubotti". I lavori dureranno 160 giorni, il 19 ottobre i “nuovi“ cubotti dovrebbero essere restituiti per ospitare un avamposto della polizia locale, un’associazione e intercettare persone con un disagio sociale. "Quei tre cubotti, uno rosso, uno azzurro e uno giallo – ha detto la consigliera di opposizione Lidia Decembrino – non hanno avuto fortuna e sono un piccolo monumento al degrado, un pessimo biglietto da visita per la città".

Collocati nel 2015 dall’amministrazione guidata da Massimo Depaoli per dare informazioni ai turisti che sarebbero arrivati a Pavia per visitare l’Expo non hanno catturato l’attenzione dei turisti e sono presto diventati ricovero di fortuna per i senzatetto. "Recentemente sono stati recintati – ha aggiunto Decembino –, ma sono diventati un deposito di bottiglie vuote di birra e superalcolici". Con 60mila euro ora i cubotti dovrebbero essere adattati e rivitalizzare una zona che ha bisogno di attenzione.