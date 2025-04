I cestisti tra le ragazze in difficoltà

Giovani come le ospiti di Casa Cambiagio che faticano, cadono e si rialzano. Scambio significativo quello tra la Pallacanestro Pavia 1933 e la onlus. Invitati da Elena Maga – membro del Cda – Manuel Carpani, Aron Lomele, Vuk Bogunovic e Giorgio Manna hanno portato la loro testimonianza. "Alcuni – ha detto Maga – studiano e hanno successo nello sport". "Cosa vi ha insegnato giocare in una squadra?", hanno chiesto le ragazze. E persino domande più informali come: "Che numero portate di scarpe? Siete fidanzati?". I cestisti, accompagnati dal dirigente Antonio Ingenito e dal team manager Stefano Gentilini, non si sono sottratti, senza nascondere sfide e difficoltà. "Quando ti sembra di aver finito le energie – ha detto Bogunovic – pensa alla tua motivazione".

M.M.