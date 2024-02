I career day per far incontrare domanda e offerta. Centri per l’impiego, una risorsa per tremila persone

Organizzano “career day“ nelle città più importanti della provincia per far incontrare le richieste delle imprese e il bisogno di trovare un’occupazione, ma sono sempre a disposizione per chi cerca lavoro, come hanno fatto oltre tremila persone che si sono rivolte ai tre Centri per l’impiego di Pavia (piazza Marelli), Vigevano (via Boldrini) e Voghera (via del Popolo).

Un dato di accessi record in Lombardia e un impegno rilevante per i 90 dipendenti dei Cpi. Tra chi ha bussato in cerca di un lavoro, il 10% ha in tasca una laurea, il 41% un diploma e il 43% la licenza della scuola dell’obbligo. E, grazie alla mediazione degli operatori dei Centri per l’impiego, sono stati 187 i lavoratori che hanno trovato un posto nell’arco dello scorso anno.

M.M.