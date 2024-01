Ho i ladri in casa: chiama i militari e li aggredisce

Sicuro della presenza di ladri nella sua abitazione, non ha accettato che i carabinieri non avessero trovato nessuno in casa e ha dato in escandescenze, colpendo un militare con un pugno, provocandogli lesioni per 12 giorni di prognosi. Il padrone di casa, 47enne di Landriano, è stato quindi arrestato per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri in Tribunale l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l’obbligo di firma come misura cautelare, in attesa dell’udienza rinviata. Una vicenda iniziata con ripetute chiamate alle forze dell’ordine da parte dello stesso 47enne, con i relativi interventi dei carabinieri nell’abitazione a Landriano. Ma all’ultimo controllo, nel quale ancora una volta non erano stati trovati in casa né ladri né alcun segno di effrazione, c’è stato l’epilogo violento. S.Z.