“Hanno ucciso l’uomo ragno“ Ciak si gira la serie sugli 883 E Borgo Ticino va subito in tilt

di Manuela Marziani

Bodyguard agli ingressi del ponte coperto e alla rotonda all’imbocco di via Dei Mille. Ieri pomeriggio il Borgo Ticino è rimasto isolato. Per consentire le riprese della serie tv “Hanno ucciso l’uomo ragno“ che racconta la vera storia degli 883, prossimamente su Sky e in streaming su Now, il ponte coperto è stato chiuso al traffico, vietato anche passare in bici sulla ciclabiile che costeggia il fiume o in barca. Sul lungoticino immancabili code di auto, aumentate con l’avanzare delle lancette dell’orologio. Intanto tra i pavesi continua a crescere la curiosità per la serie ambientata nella Pavia di fine anni Ottanta e inizio Novanta che il regista Sydney Sibilia sta ricostruendo con un set blindato.

La fiction racconta la storia di uno studente che vive in una città di provincia dove non c’è nulla e è più interessato ai fumetti e alla musica americana che allo studio. Interpretato dall’esordiente Elia Nuzzolo, Pezzali dopo una bocciatura incontrerà Mauro Repetto (Matteo Oscar Giuggioli) e spiccherà il volo. "La città è paralizzata, tutti parlano di questa serie, è diventata un’ossessione collettiva – ha detto in un videomessaggio Max Pezzali – A Pavia non vivevamo un evento così grande da tantissimi anni e, nonostante le riprese stiano modificando la viabilità, sono tutti contenti. Mi hanno chiamato persone che non sentivo da trent’anni, alcuni avrebbero voluto fare le comparse. Sono già andato sul set due volte: non pensavo che il modo di lavorare di Sibilia si adattasse così bene alla storia degli 883. Gli attori cantano benissimo, sembrano me e Mauro agli albori. Non vedo l’ora di vedere i primi episodi, le premesse sono ottime".