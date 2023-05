Guerra dell’acqua col Piemonte "Ora solo decisioni condivise"

Il braccio di ferro sull’acqua è durato poco, ora Piemonte e Lombardia prenderanno insieme qualunque decisione sulla gestione della risorsa idrica a uso irriguo. L’accordo è stato raggiunto l’altro giorno a Torino durante un incontro tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura), Giorgio Maione (Ambiente e clima) e Massimo Sertori (Utilizzo risorsa idrica) con particolare riferimento al ruolo dell’Associazione irrigazione Est Sesia che gestisce l’irrigazione dell’area tra Novarese e Lomellina. E proprio sulla delibera del consorzio irriguo con la quale si dà via libera alla turnazione, soluzione che non convinceva gli agricoltori novaresi, il presidente Cirio aveva minacciato il ricorso al Tar. Iniziativa, che per ora sarebbe sospesa. "Le recenti piogge hanno determinato disponibilità idriche che permettono di soddisfare le esigenze colturali di questo periodo – fanno sapere da Est Sesia –. Di conseguenza, non è necessario, per ora, applicare il regolamento per fronteggiare una possibile emergenza idrica".

Piuttosto è stato deciso di istituire una cabina di regia interregionale, che si riunirà periodicamente per monitorare la situazione e assumere decisioni concordate che non penalizzino nessuno. "Un tavolo operativo e doveroso – dicono gli assessori lombardi – viste le problematiche sorte nelle scorse settimane in merito all’utilizzo dell’acqua nei comprensori serviti dal Canale Cavour, in particolare le risaie del Novarese e della Lomellina". Il lago Maggiore è più alto di mezzo metro rispetto allo stesso periodo del 2022. Il 23 aprile, in Lombardia mancava il 43,7% dell’acqua: un anno fa la carenza era del 51%. Anche il livello del Po è il più alto da inizio anno. Manuela Marziani