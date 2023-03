"Dovevi rimproverarli di più”. Coppia picchia autista considerato troppo morbido verso i disturbatori

Gropello Cairoli (Pavia), 29 marzo 2023 - Due denunciati per l'aggressione all'autista del pullman. I carabinieri della stazione di Gropello Cairoli, della compagnia di Vigevano, hanno ricostruito quel che è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 28 marzo, quando l'autista, 49enne, del pullman di Autoguidovie sulla linea Pavia-Vigevano è stato soccorso dall'ambulanza, per lesioni per fortuna lievi.

Trambusto sul bus

A bordo ci sarebbe stato un gruppetto di ragazzi che con il loro comportamento avrebbero disturbato gli altri passeggeri. E, in particolare, un uomo e una donna si sono alzati dai loro sedili per raggiungere l'autista e invitarlo a provvedere richiamando i ragazzi a un comportamento più rispettoso. L'autista l'avrebbe fatto, redarguendo i ragazzi, ma in modo troppo blando per la coppia che si era lamentata. Così ne è nata la discussione, non tra i ragazzi ma tra l'uomo che si era lamentato e l'autista, sfociata poi in aggressione.

Colpi proibiti

I due sono infatti venuti alle mani, pare poi con l'intervento anche della donna, con l'autista che alla fine è finito a terra e ha riportato le contusioni che lo hanno costretto a ricorrere alle cure mediche. I diversi passeggeri a bordo sono stati ascoltati e identificati dai carabinieri intervenuti sul posto, che alla fine hanno denunciato l'uomo e la donna, dopo la segnalazione ricevuta dall'autista in seguito all'aggressione.