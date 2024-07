Gravellona Lomellina, furto in villa: spariti i gioielli

Gravellona Lomellina (Pavia), 1 luglio 2024 - Sono rientrati a casa verso le 22 e hanno trovato la porta blindata forzata e tutte le stanze a soqquadro. I proprietari erano usciti nella prima mattina di ieri, domenica 30 giugno, e a sera hanno avuto la brutta sorpresa di scoprire di essere stati derubati. In piazza Delucca a Gravellona Lomellina sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione per il consueto sopralluogo, ma quando ormai i responsabili erano già lontani con il bottino del furto messo a segno probabilmente diverse ore prima.

Il raid

L’abitazione, una casa indipendente, è stata messa completamente sottosopra dai ladri che cercavano qualcosa di prezioso da rubare. E hanno trovato e rubato alcuni gioielli d’oro, ancora in fase di quantificazione, per un valore che comunque sarebbe nell’ordine di alcune migliaia di euro. Non c’erano invece soldi in contanti e, a parte i gioielli, i ladri non avrebbero preso altro, interessati evidentemente solo all’oro, facile da ricettare sul mercato illecito. Non è bastata a fermare l’azione dei ladri neppure la porta blindata, che è stata letteralmente scardinata, forse con un piede di porco o comunque con un attrezzo che ha consentito ai malviventi di introdursi nell'abitazione per depredarla.