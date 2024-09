Grandi e piccoli. Il teatro è per tutti

(Pavia)

È pronto ad alzarsi sulle rassegne "Argini" e "Piccoli argini" il sipario del teatro Mastroianni di San Martino Siccomario. Per la prossima stagione, "In Scena Veritas" torna a proporre un cartellone di 11 spettacoli dedicati al pubblico adulto e un altro di 6 per bambini e ragazzi. Da ottobre ad aprile ci sarà un’alternanza di produzioni firmate dalla stessa compagnia In Scena Veritas, e produzioni esterne. Teatro puro, musica, cabaret e satira saranno i generi in cui spazieranno gli spettacoli della rassegna "Argini", mentre per i più piccoli il programma prevede rivisitazioni di fiabe classiche e narrazione di fiabe moderne, con una puntata speciale, a dicembre, in occasione di Natale. In particolare, nella rassegna "Piccoli Argini", spicca una produzione tutta nuova, firmata da Maria Elisa Calderoni, che pensando al pubblico dei giovanissimi ha deciso di portare in scena la storia dei bambini della città di Hamelin (2 febbraio). Primo spettacolo di "Argini" venerdì 4 ottobre alle 21 con Leonardo Manera e "Seriamentecomici". Sabato 19 concerto-spettacolo dei Senza Patria, storica tribute band dei Nomadi, mentre sabato 9 novembre sarà la volta di "American Blues", una produzione In Scena Veritas e sabato 30 toccherà a Paolo Rossi in: Operaccia Satirica – La guerra dei sogni. Venerdì 21 dicembre un suggestivo spettacolo di Natale con il coro LV Gospel Project e sabato 18 gennaio "Rimmel e altre storie: omaggio a Francesco De Gregori". Sabato 8 febbraio toccherà a Edoardo Mirabella in: T.O.M. / The Old Man, venerdì 21 a "Futbol – Storie di calcio", una produzione In Scena Veritas e sabato 8 marzo a "Una giuria di sole donne". Ultimi due spettacoli "80 centesimi" (sabato 22 marzo) di e con il pavese Pietro De Nova e "Le avventure di Don Quijote e Sancho Panza" (sabato 12 aprile). La rassegna "Piccoli argini", invece, partirà domenica 13 ottobre con "Pinocchio".

Manuela Marziani