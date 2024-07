Muore stroncato da un malore dopo una gara di go kart: addio ad Alessandro Sturniolo, aveva 45 anni

Retorbido, 18 luglio 2024 – Si trasformata in un dramma quella che doveva essere una divertente serata tra amici al kartodromo che si trova lungo la strada che da Bressana porta a Salice Terme nel territorio comunale di Retorbido. Erano da poco passate le 21,30 di mercoledì quando un uomo di 45 anni, Alessandro Sturniolo, è stato colpito da un attacco cardiaco fulminante. Sono risultati inutili i soccorsi che sono arrivati poco dopo.

Sturniolo, ex titolare di una Rsa per anziani molto noto in Oltrepò era arrivato all’impianto sportivo con alcuni amici. Dopo aver effettuato alcuni giri in pista con il go kart, è sceso e si è diretto verso il bar. Appena è uscito dall'impianto, è stato trovato da un uomo riverso a terra nel parcheggio.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Voghera, l’automedica da Pavia e pure i carabinieri che non hanno proceduto visto che si trattava di un malore. Trasportato all’ospedale San Matteo, per il 45enne non c'è stato niente da fare. Lascia la moglie e un figlio.