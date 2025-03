Gli alunni alle urne: scelgono il loro sindaco

Il paese ci riprova. Il prossimo 31 marzo è in programma l’election day per eleggere il sindaco dei ragazzi. Una figura che a Cassolnovo manca da oltre un lustro. Ad esprimere il loro voto bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie nei due seggi allestiti nell’orario scolastico. Il progetto mira a coinvolgere le nuove generazioni nella vita amministrativa del paese, iniziando a conoscerne i meccanismi ma al tempo stesso avendo la possibilità di avanzare proposte agli amministratori. Alle elezioni partecipano cinque liste per un totale di 44 aspiranti baby-consiglieri. A proporsi per la fascia tricolore dei giovanissimi sono Linda Corsari (1ªB) delle medie, unica ragazza in lista; Andrea Gatti (2ªB), Yuri Callegari (2ªA); Marco Signorelli (1ªC) e Leonardo Morandotti, il più giovane, perché frequenta la quinta elementare. A differenza del passato il mini-primo cittadino sarà affiancato da quattro "assessori". U.Z.