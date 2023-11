Giuseppe Maria Chirico, chi è e quanto guadagna il direttore generale di Asm arrestato

Pavia, 27 novembre 2023 – L’approvazione del piano industriale nel novembre scorso, la sua presentazione in consiglio comunale a Pavia e l’intervento a illustrare le iniziative ideate nell’ottobre scorso per “celebrare” i 120 anni di Asm. Non sono numerose le tracce lasciate sui media da Giuseppe Maria Chirico, classe 1958, direttore generale della multiservizi pavese, arrestato oggi nell’ambito di un’inchiesta riguardante presunti reati contro la pubblica amministrazione.

Guardia di finanza fuori dalla sede di Asm (Archivio) e, a destra, Giuseppe Maria Chirico

Chirico è stato nominato direttore generale di Asm nel settembre del 2022. È in carica, quindi, da poco più di un anno. Fitto il suo curriculum, reperibile sul sito dell’azienda, alla sezione trasparenza.

Nato nell’agosto del 1958 a Milano, maturità classica al Leone XIII, laureato in Economia aziendale alla Bocconi, con successive specializzazioni fra Stati Uniti, Belgio e Francia, in Asm è arrivato dopo un’ultima esperienza nel settore privato, da associate partner in Skills Management Group, dove era responsabile della business unit “Riposizionamento strategico e Cultura della sostenibilità”. Nel 2021 – ultimo documento disponibile – ha dichiarato un reddito complessivo di 22.201 euro.

In precedenza è importante l’avventura in Waste Italia, una holding leader in Italia nel settore della raccolta, selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, che Chirico ha presieduto e guidato, da amministratore delegato, per diciassette anni, in due intervalli, dal luglio 2016 al giugno 2020 e, prima, dal luglio 2002 al febbraio 2015.

L’economia legata all’ambiente e, nello specifico, alla gestione dei rifiuti e dell’energia da incenerimento, è il suo campo principale di operatività: è stato presidente di Ecosavona, società che si occupa di impianti attivi nel ciclo dello smaltimento dei rifiuti, ma anche fondatore e amministratore unico di Eco Logica, azienda attiva nel settore della raccolta, trattamento, cernita e smaltimento dei rifiuti industriali.

La sua carriera, però, è iniziata in Pirelli, dove è stato responsabile della realizzazione di piani strategici in vari Paesi e, successivamente, responsabile del marketing operativo.

È reperibile sul sito di Asm anche la retribuzione garantitagli come direttore generale di Asm: Chirico prende un fisso di 110mila euro all’anno, oltre a 30mila euro di parte variabile collegata a obiettivi. Nel 2023 gli sono dovuti anche 1.198,52 euro di rimborsi spese per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici del consiglio di amministrazione.