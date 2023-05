Giovani fidanzati ubriachi picchiano un soccorritore Per loro quattro denunce

Notte folle di due fidanzati ubriachi, lui vent’anni, lei 18, che intorno all’1.30 davanti a un bar prima litigano, poi quando arrivano i militari li insultano e li minacciano e infine colpiscono anche gli operatori di un’ambulanza che soccorrono la ragazza, guadagnandosi tre denunce per minacce, lesioni e oltraggio. In Pronto soccorso si presenta in auto il giovane, che è ubriaco e si fa togliere la patente oltre che sequestrare la macchina per sei mesi. In più lui alle 5.40 torna in Pronto soccorso, minaccia i medici, picchia un soccorritore e viene portato via a forza dai carabinieri, che lo denunciano stavolta per lesioni e minacce nei confronti di incaricati di pubblico servizio.

P.G.R.