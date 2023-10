Giovane agli arresti a casa della madre la picchia per un anno. Poi lei lo denuncia

Maltratta la madre da quando, un anno fa, ha ottenuto gli arresti domiciliari per scontare una condanna comminatagli dal Tribunale. Durante tutto il periodo non ha smesso di abusare di alcol e droghe e ha anche cominciato a litigare con la mamma, padrona di casa, arrivando a maltrattarla verbalmente e fisicamente. Dopo mesi di vicissitudini la genitrice ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri di Romanengo, i quali hanno ottenuto dal giudice che il ventottenne abbandonasse la casa e non potesse avvicinare la madre.

Un anno fa dunque gli arresti domiciliari per il figlio, accolto dalla mamma con la speranza che lasciasse la via sulla quale si era inoltrato. Speranza svanita dopo poco tempo. Durante i fine settimana il figlio invitava a casa amici e con loro abusava di alcol e droghe. In questi frangenti la madre era costretta fuori casa e, quando tornava, trovava spesso il figlio alterato e arrabbiato, pronto a prendersela con lei. Mercoledì pomeriggio i carabinieri sono andati a casa della madre e hanno ordinato al giovane di trovarsi un’altra abitazione.

P.G.R.