Ginnastica Pavese al traguardo dei 145 anni

Compie 145 anni la Ginnastica pavese che sabato dalle 9,30 al palaRavizza di via Treves presenterà i suoi corsi nel consueto open day di fine estate. Per partecipare è obbligatorio effettuare la prenotazione online rispettando le fasce orarie proposte dalla società e scoprire i corsi di ginnastica artistica e ginnastica ritmica sia maschile che femminile aperti a tutti i bambini dai 5 anni. "L’open day è un’ottima occasione per farci conoscere - ha detto il presidente Franco Rosa -: attraverso le lezioni di prova che offriamo, è possibile avvicinarsi alle varie discipline e sperimentare la ginnastica per comprendere qual è quella che più si avvicina a quello che ci piace". Durante l’open day saranno anche presentati i corsi “Ginnastica a modo mio“, progetto nato nel 2014 e dedicato a bambini dai 6 anni portatori di disabilità, ma da parte della Ginnastica pavese un’attenzione è anche garantita alle famiglie in disagio economico.