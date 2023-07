Gestione del Palazzo dello Sport di Vigevano, priorità al mondo dello sport

Il futuro gestore del palazzo dello sport di via Cappuccini, la principale struttura della città, dovrà dare priorità proprio al mondo dello sport. È quanto espressamente previsto nel bando appena pubblicato e che si chiuderà a mezzogiorno del 7 settembre quando dovranno essere perfezionate le offerte per la gestione dell’impianto per tre anni. Il palasport di via Cappuccini dalla prossima stagione diventerà la casa della Pallacanestro Vigevano fresca di promozione in serie A2: in realtà in quella struttura la società ducale si sarebbe trasferita comunque, visto che tra poche settimana lo storico palasport di via Carducci (nella foto), nel pieno centro della città, sarà demolito nel quadro di un intervento da 10 milioni che interesserà anche la confinante area dei giardini Regina Margherita e dell’omonima scuola. Al suo posto sorgerà una nuova palestra, con una capienza massima di mille posti, che diventerà il fulcro dell’attività giovanile e delle minors.

Il palasport di via Cappuccini, che al momento non è stato ancora intitolato, diventerà così il centro principale della città per lo sport e per gli eventi. Attualmente la sua gestione è in carico al Pool Vigevano Sport presieduto da Oscar Campari, che si è preso in carico la struttura negli ultimi due anni, dopo che il vecchio gestore aveva fatto un passo indietro nel pieno della pandemia, ma che ha il contratto di scadenza a fine mese.

Il bando di gara fa riferimento anche all’effetto socializzante ed aggregativo dello sport "da intendersi come strumento migliorativo della qualità della vita a beneficio della salute dei cittadini e della vitalità della comunità". L’amministrazione ha dato la propria disponibilità a contribuire alla gestione dell’impianto per 130mila euro all’anno.

Umberto Zanichelli