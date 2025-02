Gerico, la città più antica del mondo. I liceali intervistano il governatore

Pulsante premuto e microfono acceso, gli studenti della 5ªD del liceo scientifico Tramelli ieri mattina si sono seduti nella sala consiliare di palazzo Mezzabarba e hanno intervistato degli ospiti d’eccezione, una delegazione proveniente da Gerico, in Cisgiordania. Accolti al sindaco Michele Lissia e dagli assessori Francesco Brendolise e Angela Gregorini il governatore di Gerico Hussein Jadallah Hussein Hamayek e il sindaco della città Abdalkarim Sedir, accompagnati dal funzionario del Comune palestinese Mohammed Isayed che traduceva, hanno risposto alle domande dei ragazzi arrivati con il loro insegnante Marzio Gatti.

"Come descriverebbe Gerico?" ha chiesto uno studente. "Gerico è antica, turistica, agricola e attrattiva. È la città alla più bassa altitudine del pianeta, che in estate fa registrare anche 55° e d’inverno 20°". Le rovine trovate fanno ipotizzare che Gerico sia, insieme a Damasco, la città più antica del mondo che sarebbe sorta 9.000 anni prima di Cristo.

"Perché – ha domandato un altro ragazzo – è attrattiva?" "Perché ci sono tantissimi luoghi di culto – ha risposto il governatore –, chiese cattoliche che hanno migliaia di anni, ma anche di altre confessioni a testimonianza che un dialogo tra confessioni, è possibile. Gesù era palestinese".

Una ragazza ha chiesto come scorra la quotidianità a Gerico. "L’aspetto più difficile è per noi l’impedimento al movimento – ha risposto il governatore –. Quando devi andare al lavoro ti fermano senza motivo e aspetti per diverso tempo prima di poterti muovere. A causa del conflitto si contano quasi 51mila vittime. Molti minori sono detenuti senza un motivo chiaro e sono quasi 18mila quelli uccisi. Hamas non rappresenta il popolo palestinese; per noi contano l’Autorità Nazionale Palestinese e l’Olp".

Inevitabile una domanda sulla proposta di Donald Trump di trasformare la Striscia di Gaza nella Riviera del Medio Oriente: "Inaccettabile. Neanche i consiglieri a lui più vicini erano a conoscenza del suo progetto. Forse il presidente statunitense credeva che la sua idea venisse accolta a livello internazionale; invece sono stati in tanti a bocciarla. Noi chiediamo solo che venga rispettato il diritto internazionale, con la costituzione di uno Stato di Palestina accanto a quello d’Israele".

Manuela Marziani