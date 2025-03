Gdf nei Comuni a sequestrare carte: "Collaborativi ma del tutto estranei"

I cantieri non risultano sequestrati, ma da qualche giorno sul Lungoticino come in piazza della Vittoria non si vedono operai al lavoro. I due interventi sono coinvolti nell’inchiesta della Procura in relazione anche ad appalti finanziati col Pnrr. Sulla strada che costeggia il fiume le ruspe sono entrate in azione l’8 aprile 2024 e sono stati riqualificati le aree pedonali e i parcheggi verso il Ticino. Terminato l’intervento gli operai si sono spostati sull’altro lato, verso il centro. "Il Comune di Pavia – secondo gli atti d’indagine – sarebbe stato “indotto in errore“ dall’imprenditore e dal direttore dei lavori indagati in relazione ai lavori".

Ieri mattina i militari della Gdf si sono presentati a Palazzo Saglio per acquisire documenti. "Sono venuti a prendere carte relative ad alcuni appalti del 2020-2024 – conferma l’assessore ai Lavori pubblici Alice Moggi – In particolare relativi ai subappalti di un’impresa. Il cantiere di piazza della Vittoria non è coinvolto perché non ci sono subappalti a quell’impresa, ma solo un prestito di personale". Nel salotto buono della città sono in corso la ristrutturazione del Mercato Ipogeo e il miglioramento della soprastante piazza.

"I lavori – secondo la Procura – sarebbero avvenuti con una tecnica in violazione del capitolato rispetto alle caratteristiche qualitative della copertura e alle tensioni causate sulla pavimentazione". "Il progetto è sbagliato – dice Luigi Polzotto, presidente della cooperativa del Mercato Ipogeo – non l’esecuzione. Le infiltrazioni d’acqua continuano e da mesi i lavori sono fermi". A Giussago sotto inchiesta c’è la costruzione di un asilo realizzato in parte con fondi Pnrr. "Abbiamo iniziato i lavori più di un anno fa – spiega il sindaco Albino Suardi – entro l’anno dovrebbero finire. Quando si sono presentati i militari con il tecnico comunale che dividiamo con Certosa, abbiamo consegnato tutti i documenti relativi alla società che ha vinto l’appalto". "Siamo totalmente estranei alla vicenda – sottolinea il sindaco di Certosa, Marcello Infurna – Il nostro coinvolgimento è solo logistico, nell’inchiesta non ci sono fatti che ci riguardino".

A Vidigulfo l’Amministrazione precedente ha invece appaltato lavori alle case popolari e all’asilo: "Abbiamo consegnato tutti i documenti – conferma l’attuale sindaco, Pietro Sfondrini – Nel mio Comune, per scelta mia, i politici si occupano di politica e i tecnici degli aspetti tecnici, quindi non conosco i dettagli degli appalti. Appena arrivato ho sostituito il tecnico comunale, che opera solo qui e gode della mia piena fiducia".

M.M.