Garlasco, via dal garage la Ktm 250 da gara

Potrebbero aver agito su commissione i ladri che l’altra notte hanno rubato una moto da cross. Il mezzo, usato per le gare, era custodito nel garage di un condominio di via Asilo, a Garlasco. I soliti ignoti, dopo aver forzato la porta del box, hanno prelevato la Ktm 250, senza targa perché usata nelle competizioni. Una volta caricata la moto su un furgone, i malviventi si sono allontanati facendo perdere le loro tracce. I carabinieri di Garlasco, appena hanno ricevuto la denuncia, hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo anche con l’ausilio delle riprese delle telecamere di videosorveglianza. Sono stati messi in fuga dalla sirena dell’antifurto invece i ladri che tra le 17 e le 18 di ieri, quando i proprietari non si trovavano in casa, hanno provato a prendere d’assalto un alloggio in via Giovanni Battista Nicala a Lomello. Dopo aver forzato una finestra i ladri, appena è scattato l’allarme, sono scappati senza rubare nulla. Inferriate e antifurti non sono riusciti a tenere lontani i ladri che hanno preso di mira le abitazioni di Sairano, una frazione di Zinasco. Diversi i colpi messi a segno in via Maffè dove in un caso hanno rotto la persiana, divelto l’inferriata, sradicato l’antifurto e, una volta entrati, distrutto la casa.

M.M.