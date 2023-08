Garlasco, furto al distributore automatico nel parcheggio: rubate sigarette, snack e soldi

Garlasco (Pavia), 21 agosto 2023 - Furto notturno al distributore automatico di sigarette e snack, nel parcheggio in via Leonardo da Vinci a Garlasco. T

utto ripreso dal sistema di videosorveglianza che copre la zona, le cui immagini sono ora al vaglio dei carabinieri per le indagini sull'accaduto.

Il ladro è arrivato nel parcheggio in sella a una moto, ma con la targa che non risulterebbe visibile nelle immagini, forse appositamente occultata dal malvivente certo consapevole della presenza delle ben visibili telecamere, che non hanno però avuto un effetto deterrente.

Ha quindi forzato la serratura del distributore automatico presente nel parcheggio, portando via tutto il contenuto, sia i numerosi pacchetti di sigarette che gli snack e anche i soldi in contanti, per un valore complessivo che ammonterebbe ad alcune migliaia di euro. Risalito sulla stessa motocicletta, il ladro si è poi dileguato con il bottino verso ignota destinazione, lasciando il distributore di sigarette e snack non solo svuotato ma anche seriamente danneggiato dall'azione criminale.

Il furto è stato quindi denunciato nel corso della mattinata successiva, dando il via alle indagini dei carabinieri della Stazione di Garlasco, della Compagnia di Vigevano.