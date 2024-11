Gare tra auto sulla Statale 617. Italiano e romeno nei guai

Una vera e propria gara fra due auto, intercettate dai carabinieri sulla Statale 617 a Campospinoso. Con i due automobilisti che sono stati denunciati, in stato di libertà, con anche il ritiro delle patenti, per la prevista sospensione, e il sequestro dei due mezzi, per la successiva confisca.

La vicenda è stata resa nota con comunicato stampa diramato ieri dai carabinieri, che hanno proceduto con personale della Stazione di Broni e della Compagnia di Stradella. In orario notturno, al termine di inseguimento – è spiegato nella nota stampa – i militari operanti hanno fermato i due automobilisti, un 37enne di nazionalità romena residente a Casteggio e un 29enne di Bosnasco, italiano. I due sono stati denunciati per “violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore“.

Al volante di una Mercedes E280I e di una Mini One, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre "erano intenti a gareggiare a forte velocità con manovre pericolose" con le due auto "l’una davanti all’altra a pochissimi centimetri di distanza" e persino "spostandosi pericolosamente e repentinamente da una parte all’altra delle carreggiate per evitare il sorpasso". Dovrà essere accertata la natura della gara, se solo un’estemporanea iniziativa dei due automobilisti o se inserita in un più organizzato contesto di gare clandestine, aspetto sul quale i militari mantengono il riserbo.

Stefano Zanette