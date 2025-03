Gara di processi simulati tra studenti di tutta Italia. In giuria Cartabia e Amato

Per quattro giorni la città sarà il più grande centro in Italia di simulazione processuale, offrendo un’occasione unica per assistere a dibattiti di alto livello in tema di suicidio assistito e scoprire i futuri protagonisti del mondo legale. Sedici squadre di studenti di Giurisprudenza di tutta Italia si sfideranno da oggi nella National Moot Court Competition, evento organizzato dall’associazione European Law Student Association (Elsa) per mettere alla prova le proprie capacità di analisi, argomentazione e oratoria, confrontandosi con coetanei provenienti da tutta la Penisola. I partecipanti si cimenteranno in simulazioni di processi, affrontando casi giuridici complessi e dibattendo di fronte a una giuria di esperti composta da accademici, avvocati ed esperti, come Marta Cartabia (nella foto), presidente emerito della Corte costituzionale e già ministra della Giustizia e Giuliano Amato, presidente emerito della Corte costituzionale. Il tema di questa edizione, il suicidio assistito, riflette la volontà di affrontare questioni giuridiche di grande rilevanza sociale ed etica. "Ospitare la National Moot Court Competition a Pavia – dice Annalisa G. Raho, presidente della sezione Elsa Pavia – è un grande onore e una straordinaria opportunità per i futuri giuristi". M.M.