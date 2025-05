Gang forza la cassaforte della logistica Gls. Dentro solo duemila euro

Ladri nel punto Gls di via Primo Levi, zona industriale. La banda è entrata in azione con il favore della notte, tra le 2 e le 5. Prima i ladri hanno forzato la porta antipanico, poi si sono diretti nell’ufficio della cassaforte. Una volta forzata pure quella, i malviventi si sono impossessati dei circa duemila euro in contanti che conteneva e sono scappati. Ieri mattina il furto è stato scoperto e denunciato ai carabinieri, titolari delle indagini. Forse i ladri pensavano di riuscire a trovare una cifra più alta. Solo una settimana fa infatti un’altra logistica Gls, quella che si trova in Strada del Porto a Vigevano, è stata presa di mira per un bottino più elevato: diecimila euro. M.M.