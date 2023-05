Gambolò, panettiere dimentica di mettere il freno a mano: travolto mentre carica il suo furgone

Gambolò (Pavia), 30 maggio 2023 – È stato investito dal furgone sul quale stava caricando il pane appena sfornato. L'uomo, 61enne residente a Vigevano, dipendente della panetteria, è stato soccorso poco prima delle 5 di oggi, martedì 30 maggio, in via Lomellina a Gambolò, trasportato con l'ambulanza in codice giallo e ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita.

La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dell'Ats di Pavia, che procede con gli accertamenti per quello che è comunque stato un infortunio sul lavoro. Sul posto, per la richiesta di soccorsi scattata per l'investimento del pedone in strada, sono intervenuti anche i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano.

In base alla prima ricostruzione dell'accaduto, lo stesso 61enne si sarebbe dimenticato di azionare il freno di stazionamento al furgone della ditta, che si sarebbe quindi mosso all'indietro proprio mentre lui era impegnato nelle operazioni di carico sul retro dello stesso furgone. La dinamica riferita al 112 ha fatto scattare l'immediato intervento in codice rosso con l'invio sul posto, oltre che dall'ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, anche dell'auto medica con il rianimatore a bordo. Il 61enne se la sarebbe cavata con conseguenze serie ma per fortuna non gravissime.