Gambolò, la lite condominiale finisce a bastonate: due in ospedale

Gambolò (Pavia), 23 maggio 2023 – Hanno risolto una disputa probabilmente legata a questioni condominiali, impugnando dei bastoni e aggredendosi reciprocamente. L’episodio è avvento intorno alle mezzanotte di lunedì in corso Umberto a Gambolò, provincia di Pavia.

Protagonisti dell'episodio, sul quale sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Vigevano, sono stati due stranieri, un marocchino ed un rumeno.

Quando sul posto sono arrivati il personale del 118 e le ambulanze di Croce Garlaschese e Croce Azzurra due persone hanno evidenziato la necessità di essere assistiti. Una è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano in codice giallo, l'altra in codice verde. Il ferito più grave non sarebbe comunque in pericolo di vita.