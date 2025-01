Gambolò, intossicazione da monossido: due persone in ospedale

Gambolò (Pavia), 6 gennaio 2025 - Intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente per un malfunzionamento della caldaia. I soccorsi sanitari di Areu, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, sono intervenuti nella serata di ieri, domenica 5 gennaio, in via Molino della Roggia a Gambolò.

Due persone, una donna di 53 e un uomo di 33 anni, sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale Civile di Vigevano, non in pericolo di vita. Sono evidentemente riusciti a lanciare la richiesta di soccorso prima che fosse troppo tardi, appena hanno accusato i primi sintomi di quella che è poi stata confermata un'intossicazione da monossido di carbonio, il gas killer che si sprigiona dalla combustione e che può portare anche a conseguenze letali.

I rilevatori in dotazione ai soccorritori, appena entrati nell'abitazione, hanno infatti subito segnalato la presenza nei locali del monossido. Accertamenti sono quindi stati avviati da parte dei vigili del fuoco per stabilire le cause, con tutta probabilità da ricondurre a un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, in particolare per quel che riguarda le condotte di aerazione per la fuoriuscita dei fumi di combustione.