Gambolò, incidente tra due auto: sei feriti, tra loro cinque giovani tra i 18 e i 24 anni

Pavia, 26 maggio 2024 – Incidente, sabato sera poco dopo le 23, a Gambolò, nel Pavese: due auto si sono scontrate e ci sono stati sei feriti.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un suv e un’automobile si sarebbero scontrate frontalmente in via XX Aprile, frazione Belcreda del comune di Gambolò, in Lomellina.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti un uomo di 55 anni, tre ragazzi di 24, 21 e 20 anni e due ragazze di 19 e 18 anni. I feriti, soccorsi dagli operatori del 118, sono stati trasportati in ambulanza in codice giallo in diversi ospedali: al Policlinico San Matteo di Pavia, al San Carlo di Milano e all'Humanitas di Rozzano (Milano). Sono tutti sotto osservazione, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano.