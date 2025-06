"Taglieremo i troppi pass per la Ztl"

"Nella Ztl del centro circola un numero di auto eccessivo". La consigliera della Lega Eugenia Marchetti non ha usato giri di parole per tirare le orecchie all’Amministrazione comunale, che da un lato si professa a favore della mobilità sostenibile e dall’altro rilascerebbe troppi pass per il transito in centro. "Non abbiamo rilasciato alcun nuovo pass – sottolinea il vicesindaco Alice Moggi rispondendo a un’istant question in Consiglio comunale – Anzi vorremmo ridurre quelli esistenti".

I primi a non poter più accedere dovrebbero essere i genitori degli atleti che frequentano la palestra della Ginnastica Pavese di via Porta, nel cuore della ztl. "In concomitanza con i giorni dei corsi – aggiunge Marchetti – ho notato un maggior afflusso di auto che sfrecciano a tutta velocità in via Porta e si fermano in divieto di sosta per ritirare i ragazzi ormai grandi".

"In occasione di un sopralluogo in via Porta – risponde Moggi – ho scoperto che esistono pass rilasciati dal 2010 quando il sindaco era Alessandro Cattaneo per accompagnare e andare a prendere i bambini della Ginnastica Pavese. Per concederli è stata ampliata la tipologia di permessi, il centro sportivo è stato equiparato a una scuola e, come avviene per le sedi scolastiche, è stato consentito l’accesso a chi risiede a più di 500 metri di distanza. Non intendiamo rinnovare questi pass perché troviamo assurdo che per andare a fare attività fisica non si possano percorrere alcuni passi a piedi".

M.M.