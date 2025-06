Corso Josti e via Roma chiusi per tre mesi

Il centro di Mortara torna nel caos dal punto di vista della viabilità. Da domani e per almeno tre mesi saranno chiusi al traffico corso Josti e via Roma. La ragione, interventi di rifacimento delle reti del gas. Il vero problema è però che l’operazione non è stata anticipata a negozi, uffici, residenti. A confermarla è stata un’ordinanza della Polizia locale. Per il resto silenzio. Il primo tratto di via Roma era stato oggetto anni fa di interventi che ora vanno completati. Dopo verrà posato un tappeto di asfalto che, una volta assestato, sarà sostituito dalla pavimentazione nell’usuale porfido. I cantieri interesseranno via Roma con l’esclusione di piazza Silvabella e dovrebbero essere completati entro metà luglio. Poi toccherà a corso Josti, con la fine prevista per inizio settembre. Per i residenti esenzione dal biglietto nel parcheggio di piazza del Teatro.