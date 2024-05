Entrano in casa per rubare ma non trovano nulla e vanno in garage: ladri fuggono con due Vespe d'epoca

Lomello (Pavia), 21 maggio 2024 - Dopo aver messo tutta la casa a soqquadro, senza trovare né gioielli né soldi in contanti, sono entrati anche nel garage e hanno rubato due Vespe d'epoca. Il furto è stato messo a segno nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 aprile, a Lomello, in un'abitazione a Cascina Rina, in assenza dei proprietari, che lo hanno scoperto solo al loro rientro, chiamando i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Mede, della Compagnia di Voghera, per il consueto sopralluogo per avviare le indagini sull'accaduto, ma quando ormai i responsabili erano già lontani con il bottino. Anche se la refurtiva è particolare, non sembra un'azione mirata: dalla ricostruzione sembrerebbe infatti che i ladri abbiano inizialmente forzato la porta d'ingresso e frugato all'interno dell'abitazione, mettendo tutto sottosopra con accanimento, come accade proprio quando non trovano né soldi né gioielli.

Proseguendo il raid in cerca di qualcosa da rubare comunque, solo successivamente i malviventi avrebbero forzato anche la porta del garage, dove hanno trovato le due Vespe, originali e in buono stato, immatricolate tra gli anni '70 e '80, fuggendo quindi con l'inconsueto bottino, anche se non è chiaro se le abbiano messe in moto per allontanarsi sugli scooter d'epoca oppure se avessero un furgone sul quale caricarle.