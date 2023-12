Furto nello scrigno dei documenti storici. Ai ladri bastano 50 euro

Trovata forzata la porta d’ingresso e messi a soqquadro gli uffici. Per rubare pochi soldi in contanti, circa 50 euro, tenuti come fondo cassa. Il furto è stato messo a segno all’Archivio storico comunale di Vigevano a Palazzo Merula, sito censito dal Fai tra “I luoghi del cuore“, dove sono conservati i documenti del Comune dal 1227 al 1975, per un totale di circa tre chilometri lineari di documentazione. Ma i ladri non erano evidentemente interessati ai documenti, di notevole interesse storico ma non di valore economico, tanto da non essere protetti da un sistema d’allarme. Il furto è stato scoperto venerdì, alla riapertura dopo le festività natalizie.