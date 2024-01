Furto di capi d’abbigliamento. Nei guai una quindicenne

Si sono introdotte nel negozio “Scarpe & Scarpe“ che si trova all’interno del centro commerciale Bennet di Parona e si sono confuse tra i clienti alle prese con i primi giorni di saldi. Probabilmente approfittando della confusione le due ragazze, A.M., 21 anni lomellina ed una quindicenne, si sono impossessate di otto capi di abbigliamento e, dopo averli privati delle placche anti-taccheggio, li hanno in parte nascosti ed in parte indossati, cercando poi di guadagnare l’uscita. Quello che non avevano considerato era che i loro movimenti erano tenuti d’occhio dal personale di sorveglianza del negozio che le ha bloccate e ha chiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di Gravellona Lomellina. Mentre la quindicenne è stata denunciata e poco dopo affidata al padre, la ventunenne è stata arrestata in flagranza per furto aggravato. La giovane lomellina è stata processata per direttissima: il giudice, che ha convalidato l’arresto, ha rinviato il procedimento a suo carico al 19 marzo. Nei suoi confronti ha previsto inoltre la misura della messa in prova previo risarcimento del danno. U.Z.