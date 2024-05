Furto alla ditta di manutenzioni ferroviarie. Rubato un generatore di energia elettrica

Hanno forzato la porta d’ingresso del magazzino e rubato un generatore di energia elettrica, del valore di circa settemila euro. Il furto è stato scoperto lunedì in corso Principe Amedeo a Mortara, in un deposito utilizzato da una ditta che si occupa di manutenzione delle linee ferroviarie. È stata sporta denuncia alla locale stazione dei carabinieri, della compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini sull’accaduto. Non è stato però possibile, al momento, stabilire con certezza neppure quando sia stato messo a segno il colpo, probabilmente in orario notturno, ma in un arco di giorni abbastanza ampio, già dalla metà di aprile, quando è avvenuto l’ultimo accesso della ditta nel deposito ferroviario che lunedì è stato trovato forzato e saccheggiato. Ladri che sapevano di poter agire indisturbati, forse conoscendo la zona e il magazzino preso di mira, per appropriarsi del generatore da rivendere sul mercato illecito. S.Z.