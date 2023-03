Furti in appartamenti Caccia a una banda

Stessa marca, stesso modello, stesso colore. Potrà forse essere solo una coincidenza, ma la Ford Focus grigia sulla quale sono stati visti fuggire i ladri che venerdì pomeriggio hanno messo a segno un furto in abitazione in via Verdi a Cilavegna, pochi giorni prima era stata segnalata alle forze dell’ordine anche per dei tentativi di furti in alcuni comuni della Bassa pavese, con l’allerta anticrimine rilanciata da Belgioioso a Linarolo. Sta di fatto che i malviventi entrati in azione a Cilavegna sono stati notati dai vicini della casa derubata, che hanno riferito ai carabinieri di aver appunto visto due uomini allontanarsi a piedi per raggiungere l’auto sulla quale li attendeva un terzo complice, insieme al quale sono quindi fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce prima che il loro colpo venisse scoperto. Solo al rientro a casa della derubata, una giovane donna di nazionalità marocchina, sono infatti stati chiamati i carabinieri, intervenuti verso le 18.30 quando i ladri erano già lontani, con un bottino in gioielli per 7mila euro. S.Z.