Furgone non assicurato. Il proprietario è “fantasma“

Un’infrazione al codice della strada con conseguente sequestro amministrativo da notificare, ma il proprietario del veicolo non si trova. Così le forze dell’ordine hanno dovuto notificare il provvedimento attraverso la pubblicazione dell’atto sull’albo pretorio del Comune di Voghera. Il verbale, pubblicato sull’albo il primo marzo, risale al 20 gennaio. Durante un controllo in città infatti, era stato individuato un furgoncino in sosta nella zona della stazione ferroviaria di Voghera, la cui assicurazione risultava essere scaduta l’anno scorso. La vettura risultava intestata a una impresa della provincia di Varese.

Il furgoncino è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il proprietario potrà tornarne in possesso solo una volta pagata la sanzione, le spese di trasporto del carro attrezzi e il premio assicurativo. Tuttavia, il titolare della vettura è risultato essere irreperibile: per questo motivo si è reso necessario notificare il provvedimento amministrativo a mezzo di pubblicazione sull’albo pretorio comunale.

N.P.