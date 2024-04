Pavia, denunciati i Friday’s for future che disegnarono una pista ciclabile: andranno in tribunale

Pavia, 12 aprile 2024 – Sono stati denunciati alla procura della Repubblica gli organizzatori di Fridays for future che il 21 gennaio scorso durante una manifestazione hanno disegnato in via Cavallini una corsia di una pista ciclabile. La notizia è stata data ieri, giovedì 12 aprile durante la seduta del Consiglio comunale.

I ragazzi di Fridays for future in gennaio avevano tenuto a Pavia l’assemblea nazionale, conclusa con un corteo per le vie della città per chiedere più sicurezza sulle strade, no alle auto davanti alle scuole e limite di velocità a 30 all'ora. In quel frangente avevano tracciato la corsia di una pista ciclabile prima di essere bloccati dalle forze dell’ordine. Per quella striscia gialla ora andranno in tribunale.

Il consigliere di maggioranza Niccolò Fraschini (Pavia Prima) ha chiesto durante una istant question se “l’amministrazione intendesse comminare agli ambientalisti una sanzione per danneggiamento analoga a quella che hanno dovuto pagare l’atletica Cento Torri per aver disegnato con vernice la linea di partenza della CorriPavia senza avere autorizzazione”.

È stato l’assessore alla polizia locale Pietro Trivi che ha precisato quanto accaduto: “La sanzione da 48 euro all’atletica Cento Torri – ha detto – è stata comminata da chi ricopre il ruolo di posizione organizzativa del settore mobilità ed è stata pagata dagli organizzatori della manifestazione".

Lo stesso dipendente del Comune ha denunciato penalmente gli organizzatori di Fridays for future, perché ha ravvisato una fattispecie diversa rispetto a quella contestata alla Cento torri ed è pendente un procedimento penale.