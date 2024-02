Francesco Signorelli candidato sindaco con Potere al Popolo

C’è un secondo candidato per conquistare Palazzo Mezzabarba, è Francesco Signorelli (nella foto) sostenuto da Potere al Popolo-Unione Popolare. Il programma del gruppo, che si è staccato dalla coalizione di centrosinistra, punta su recupero e rivitalizzazione dell’edilizia popolare trascurata dalle politiche pubbliche. "Pavia vive da anni una situazione paradossale di espansione insediativa a fronte di un calo alternato a stasi di residenti – sostiene Signorelli – Questo fattore si accompagna alla crescita delle superfici artificiali con conseguente riduzione dei terreni liberi, così il consumo di suolo è una delle minacce principali alla sostenibilità ambientale. Bisogna porre il vincolo al consumo di suolo zero". Un altro punto per ridurre l’inquinamento, è la promozione del trasporto pubblico. "Dev’essere avviata una pratica di controllo popolare della macchina amministrativa, a partire dalle gare di appalto all’erogazione finale dei servizi. Lodevoli le esperienze dei comitati nati per contestare il Pgt in via di approvazione, che ne hanno saputo evidenziare criticità e limiti. Inoltre si dovrebbe controllare la filiera dell’erogazione dei servizi educativi locali".

M.M.