"Fontana e Ztl in condizioni indecenti"

L’incuria in cui versa la fontana nel piazzale della stazione di Vigevano è oggetto di una segnalazione del gruppo civico “Vigevano Prima di tutto“ che ha per portavoce Piero Marco Pizzi (nella foto). "Lo stato della fontana è indecente – dice Pizzi – Il muretto che la circonda è rotto in diversi punti, c’è sporcizia ovunque e la targa per le donne vittime di violenza è coperta dalle erbacce. Non credo che una città come la nostra meriti tutto questo".

Pizzi pone l’attenzione anche sui cartelli ai varchi di accesso a piazza Ducale per segnalare la Ztl. "Ne sono stati installati di nuovi e questo è un aspetto positivo nella direzione di un aumento della sicurezza e dell’ordine. Tuttavia non è possibile ignorare la situazione della piazza in termini di pulizia: è davvero triste osservare mozziconi di sigarette e deiezioni canini nei pressi delle colonne rinascimentali, oltre a rifiuti di ogni genere. La nostra proposta è di installare pannelli aggiuntivi che informino in modo chiaro l’assoluto divieto di gettare mozziconi a terra e che avvertano i proprietari dei cani di avere con loro l’occorrente per pulire le eventuali deiezioni dei loro animali".

"I pannelli – conclude Piero Marco Pizzi – dovrebbero anche evidenziare le sanzioni previste per i contravventori nell’auspicio che vengano applicare con rigore. Crediamo sia importante lavorare in sinergia con l’obiettivo di mantenere la nostra piazza nelle condizioni migliori possibili".

Umberto Zanichelli