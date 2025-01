Fondazione Riccagioia. La candidatura tecnica:: "Brambilla presidente"

"Penso che la professoressa Vittoria Brambilla sia la candidata migliore per la presidenza della Fondazione Riccagioia. Le sue competenze in materia di agritech e foodtech, l’esperienza maturata nel campo della ricerca e il profilo strettamente tecnico rappresentano la garanzia migliore per rilanciare l’attività della Fondazione e dare a tutto il settore agroalimentare in Lombardia un punto di riferimento solido". Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ha usato queste parole a sostegno della candidatura della docente alla presidenza della Fondazione, che si trova di fronte a un momento cruciale. "Le sue competenze, unite a un’esperienza consolidata nella ricerca – ha sottolineato l’esponente leghista – la rendono un candidato prezioso per rilanciare le attività della Fondazione".

Centinaio ha sottolineato che il profilo tecnico di Brambilla potrebbe fornire una guida sicura e ispirata per il futuro del settore agroalimentare in Lombardia. Le sue origini professionali e la sua vasta esperienza potrebbero rivelarsi fondamentali nel fornire un punto di riferimento solido per la comunità agricola della regione.

Laureata in Scienze biologiche, Brambilla ha conseguito il dottorato di ricerca in biologia vegetale tra l’Università di Milano e l’Università di Dusseldorf. Ha lavorato come ricercatrice al Max Planck Institute for Plant Breeding Research di Colonia e al dipartimento di bioscienze di Milano. In laboratorio porta avanti progetti di ricerca di base di biologia dello sviluppo e progetti applicati per il miglioramento genetico del riso, che hanno consentito l’avvio della sperimentazione sul campo proprio a Pavia.

"L’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (Ersaf) – ha proseguito Centinaio – è chiamato a una scelta importante, che può consolidare la leadership della Lombardia per quanto riguarda ricerca e tecnologie in campo agricolo e alimentare. Dobbiamo sottrarre la Fondazione Riccagioia alle logiche di spartizione e affidare la sua guida a chi potrà esercitarla con la massima professionalità". Il ruolo di Brambilla sarebbe, quindi, quello di riportare al centro l’obiettivo di eccellenza nella ricerca e nella sperimentazione. "La Fondazione Riccagioia, infatti, ha il potere di rappresentare un’anima per il settore agroalimentare lombardo – ha concluso Centinaio – ma necessita di una guida forte e capace di orientarla verso il futuro. Curriculum internazionale e legame con le imprese del territorio fanno di Brambilla la persona più adatta a favorire il processo di innovazione e migliorare la produttività dell’agrifood lombardo".