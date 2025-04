Fisica, medicina, biologia. Cibo e nutrizione visti dalla scienza

Cibo e nutrizione analizzati da una prospettiva scientifica, che spazierà dalla fisica alla medicina e alla biologia con conferenze pomeridiane e serali e altre iniziative pensate per il pubblico adulto anticipate da laboratori didattici. L’edizione 2025 di Indiscienza, festival di divulgazione scientifica proposto dagli alunni del collegio Ghislieri, diventa “Indichef – Let us cook“. Protagonisti delle conferenze saranno Giacomo Bartolucci e Niccolò Califano. Il primo, dottore in fisica teorica, alle 21 di giovedì nell’aula goldoniana affronterà il tema “Dal brodo primordiale alla fisica della cacio e pepe“. Il medico-chef Niccolò Califano, invece, venerdì alle 21 offrirà consigli i per un benessere equilibrato a tavola. M.M.