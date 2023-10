Finti tecnici alla porta. La pensionata li fa scappare grazie ai consigli dell’Arma

La truffa è rimasta tentata, sventata dalla vittima pensionata. La donna si è trovata alla porta, martedì mattina in via Roma a Trovo, due uomini che si sono presentati come tecnici dell’acqua. Con il pretesto di controlli all’impianto idrico, le hanno detto che doveva mettere al sicuro gli oggetti preziosi che aveva in casa, perché potevano essere contaminati da una perdita di gas nelle tubature dell’acqua. Ma lei si è ricordata dell’incontro nel quale i carabinieri avevano illustrato le modalità più ricorrenti usate dai truffatori. E ha messo in pratica i suggerimenti dicendo ai truffatori: "Chiamo i carabinieri". Così i due finti tecnici hanno desistito e sono fuggiti, a mani vuote.

S.Z.