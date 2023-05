Filiali chiuse nei piccoli paesi No del sindacato

Farà tappa oggi dalle 10,30 alle 13,30 in piazza Santa Maria a Travacò e domani a Casalpusterlengo in piazza del Popolo la campagna itinerante “Chiusura filiali? No, grazie“, promossa da Uilca contro il fenomeno della desertificazione bancaria. Dal 2018 al 2022, in Italia, gli sportelli bancari sono diminuiti del 17,4% (-4.423). I comuni serviti da banche sono scesi del 10,9% (-583). Calati pure i dipendenti, 14.020 in meno (-5%).

In Lombardia, negli ultimi cinque anni, sono stati chiusi 916 sportelli, pari al 18,3%, passando da 5.010 nel 2018 a 4.094 nel 2022; il numero dei dipendenti è calato del 13,1%, passando da 69.972 del 2018 a 60.809 nel 2022. I comuni serviti sono passati da 1.128 a 1.010 (-10,5%).

Alla fine del 2022 sono 582.607 gli abitanti della regione senza accesso allo sportello bancario. A Milano, dal 2018 al 2022, sono stati chiusi 298 sportelli, un calo pari al 20,9%; la discesa si registra anche per il personale (-5,3%) e per i comuni serviti da banche (- 6,3%). Durante gli incontri sarà possibile rispondere al sondaggio Uilca per conoscere l’impatto sociale ed economico del fenomeno sulla popolazione, in particolare le fasce più deboli e fragili. M.M.